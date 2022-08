Bonelli con la voce rotta dall’emozione mentre annuncia la candidatura di Soumahoro: “Difende le persone invisibili” – Video (Di mercoledì 10 agosto 2022) “Ho il piacere di annunciarvi che ha accettato di candidarsi con l’alleanza Europa verde e Sinistra italiana Aboubakar Soumahoro. Sono molto emozionato perché è una figura importante che da 20 anni Difende le persone invisibili e dimenticate”. Lo ha dichiarato il co-portavoce di Europa verde Angelo Bonelli durante la conferenza stampa che si è tenuta alla Camera nella quale sono stati presentati Aboubakar Soumahoro e Ilaria Cucchi come candidati. Bonelli ha annunciato la notizia con la voce rotta dall’emozione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) “Ho il piacere dirvi che ha accettato di candidarsi con l’alleanza Europa verde e Sinistra italiana Aboubakar. Sono molto emozionato perché è una figura importante che da 20 annilee dimenticate”. Lo ha dichiarato il co-portadi Europa verde Angelodurante la conferenza stampa che si è tenuta alla Camera nella quale sono stati presentati Aboubakare Ilaria Cucchi come candidati.hato la notizia con la. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

