Bonadio e Arnaboldi a caccia dei quarti a Meerbusch

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Il friulano e il lombardo tornano in campo al secondo turno del “Rhein Asset Open”, Challenger ATP con un montepremi di 45.730 euro in corso sulla terra battuta della città tedesca

zazoomblog : Agamenone Bonadio e Arnaboldi al via a Meerbusch - #Agamenone #Bonadio #Arnaboldi - zazoomblog : Agamenone Bonadio e Arnaboldi al via a Meerbusch - #Agamenone #Bonadio #Arnaboldi - livetennisit : Challenger Meerbusch: Il Tabellone Principale e di Quali. Agamenone e Bonadio si sfidano al primo turno. Presente a… -

FIT

... Luciano (ITA) +2 308 176 Vavassori, Andrea (ITA) +34 297 183 Travaglia, Stefano (ITA) - 7 287 192 Seppi, Andreas (ITA) - 13 277 193, Riccardo (ITA) - 1 277 195, Andrea (ITA) - 4 ......Mager 321 165 Andrea Pellegrino 318 168 Luca Nardi 316 171 Luciano Darderi 308 176 Andrea Vavassori 297 183 Stefano Travaglia 287 192 Andreas Seppi 277 193 Riccardo277 195 Andrea... Agamenone, Bonadio e Arnaboldi al via a Meerbusch Saranno 24 gli italiani in lizza per gli US Open, con Sinner, Berrettini, Sonego, Musetti e Fognini già sicuri di avere un posto nel main draw.US OPEN, ENTRY LIST: 4 AZZURRE NEL MAIN DRAW, 3 NELLE QUALIFICAZIONI Nell'elenco anche Matteo Arnaldi, 22° nella classifica dei migliori Under 21 nel 2022, e numero 215 nel ranking ATP. Presente anche ...