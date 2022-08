Bombe russe su Nikopol | almeno 13 vittime | Mosca | riunione del consiglio Onu sulla centrale di Zaporizhzhia

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Nuovi bombardamenti russi nella notte sulla città di Mykolaiv. Le forze russe hanno attaccato anche un'az… - telodogratis : Kiev, bombe russe uccidono 11 civili nella notte a Nikopol - CarloManca : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Undici civili sono stati uccisi e 13 feriti nella notte nel corso dei bombardamenti russi sul distretto di Niko… - Italian : Kiev, bombe russe uccidono 11 civili nella notte a Nikopol - castell32082033 : RT @mariosalis: In molti si scandalizzano ( ed hanno ragione ) delle bombe israeliane sui poveri palestinesi che hanno ucciso vittime innoc… -

Il conflitto ha dichiarato intanto Zelensky, 'è iniziato con la Crimea e deve finire con la Crimea, con la sua ...7.58 " Londra: Forzedivise tra offensiva in Donbass e difesa nel Sud" Le forzeimpegnate sul campo in Ucraina stanno affrontando due priorità concorrenti" ovvero rinforzare l'offensiva ...La guerra in Ucraina giunge al 168esimo giorno. Nella notte le forze russe hanno bombardato la città di Nikopol: sono morti 13 civili, altre 2 persone sono rimaste ferite. Il conflitto, ha dichiarato ...Proseguono le tensioni tra Ucraina e Russia nell'area di Zaporizhzhia. Secondo Kiev, Mosca vorrebbe connettere l'impianto alla Crimea.