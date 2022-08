(Di mercoledì 10 agosto 2022) Il-19 aggiornato a102022. Prosegue il monitoraggio dei dati delle ultime ventiquattro ore in Italia sulla diffusione della pandemia nel nostro paese. Prosegue senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica da parte del Ministero della Salute e dell’ISS, in collaborazione con le singole regioni che continuano a pubblicare ilcon i dati relativi adal Coronavirus. Ecco quindi di seguito i numeri della giornata odierna.si registrano 31.703 nuovi, 145, 80.051, 40.662 tamponi molecolari, 321 (-10) in terapia intensiva, 8.592 (-228) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono ...

corona_tweet : RT @CasaItaliaRadio: Covid oggi Abruzzo, 1.179 contagi: bollettino 10 agosto ??Leggi di più su - corona_tweet : RT @pleccese: Covid oggi Abruzzo, 1.179 contagi: bollettino 10 agosto ??Leggi di più su - lifestyleblogit : Covid oggi Abruzzo, 1.179 contagi: bollettino 10 agosto - - leggoit : #bollettino #covid di oggi mercoledì 10 agosto 2022: 31.703 nuovi casi e 145 morti - CorriereAlpi : Covid, il bollettino del 10 agosto: 31.703 casi e 145 morti. Il tasso di positività al 15,7% -

Pediatra Bambin Gesù: "Su vaccino bimbi troppe remore" "Ci sono ancora troppe remore sulla vaccinazione di ragazzi e bambini contro il, timori che non hanno alcun senso. Il vaccino è uno ......Venezia Giulia su un totale di 5.703 test e tamponi sono state riscontrate 956 positività al... Lo rende noto la Direzione centrale salute della Regione Fvg nelquotidiano. Oggi si ...Bollettino Covid-19 oggi, mercoledì 10 agosto: contagi, morti e guariti regione per regione. Dati su contagi e morti ...Dati in miglioramento per quel che riguarda l'incidenza del Covid in Calabria. Si registra un calo dei contagi, 1.385 rispetto ai 1. (ANSA) ...