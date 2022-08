Bollette alle stelle, dietro ci sono le distorsioni sul mercato olandese del gas. E le idee confuse dell’authority italiana non aiutano – L’analisi (Di mercoledì 10 agosto 2022) La dinamica dei prezzi del gas sembra sempre più fuori controllo. L’allarme lanciato da Arera, l’authority che sarebbe preposta alla regolazione del mercato, ha creato ulteriore preoccupazione nei cittadini e nelle imprese. Utilizzo il condizionale perché in 27 anni di vita la struttura italiana, incaricata delL’analisi e definizione delle regole del mercato dell’energia, ha svolto più il ruolo del notaio che quello del regolatore. Certifica l’andamento dei prezzi e le ricadute sulle Bollette di cittadini e imprese ma poco o nulla fa per impedire che alcune distorsioni abbiano devastanti effetti negativi sui costi del sistema. Nello specifico anche nell’ultimo “rapporto sul monitoraggio dei contratti di approvvigionamento destinati all’importazione di gas in Italia”, trasmesso al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) La dinamica dei prezzi del gas sembra sempre più fuori controllo. L’allarme lanciato da Arera, l’authority che sarebbe preposta alla regolazione del, ha creato ulteriore preoccupazione nei cittadini e nelle imprese. Utilizzo il condizionale perché in 27 anni di vita la struttura, incaricata dele definizione delle regole deldell’energia, ha svolto più il ruolo del notaio che quello del regolatore. Certifica l’andamento dei prezzi e le ricadute sulledi cittadini e imprese ma poco o nulla fa per impedire che alcuneabbiano devastanti effetti negativi sui costi del sistema. Nello specifico anche nell’ultimo “rapporto sul monitoraggio dei contratti di approvvigionamento destinati all’importazione di gas in Italia”, trasmesso al ...

GianniGirotto : ANCHE LA PROVINCIA DI AREZZO ABBASSERA' LE BOLLETTE GRAZIE ALLE COMUNITA' ENERGETICHE Non mi stupisco che nascano n… - GiuseppeConteIT : Per mesi il Governo ha demonizzato il Superbonus voluto dal M5S. Ora grazie a quella misura abbiamo le risorse per… - msgelmini : #DlAiuti 17 miliardi di euro per tagliare le tasse, ridurre le bollette di luce e gas, aiutare imprese ed enti loca… - luca_suriano : ...e poi c'è l'infrazione, le bollette alle stelle, il mutuo! - rubenanguiano : RT @sole24ore: Ecco la prima pagina del #Sole24Ore di oggi, mercoledì #10agosto. Dal cuneo alle bollette, #DlAiuti in vigore: bonus 200 eur… -