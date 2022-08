Bob Sinclar ‘pazzo’ di Pioli: il famoso dj omaggia l’allenatore del Milan | VIDEO (Di mercoledì 10 agosto 2022) “Pioli is on fire” è diventato il tormentone di tutte le discoteche in Italia e non solo. Il protagonista è l’allenatore del Milan, reduce da una stagione entusiasmante che si è conclusa con la vittoria dello scudetto. Il tecnico è concentrato in vista dei prossimi appuntamenti, la squadra è ancora più forte e le prospettive sono interessanti. I tifosi rossoneri sono ancora in delirio per la vittoria del titolo e l’allenatore Pioli è diventato un vero idolo. La canzone “Pioli is on fire” è ormai un vero tormentone ed è diventato il cavallo di battaglia anche di… Bob Sinclar. Il noto dj francese non si stupisce più della reazione del pubblico quando fa partire “Freed from desire”. Anche lui si è fatto coinvolgere durante una serata in Sardegna: “Pioli ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 10 agosto 2022) “is on fire” è diventato il tormentone di tutte le discoteche in Italia e non solo. Il protagonista èdel, reduce da una stagione entusiasmante che si è conclusa con la vittoria dello scudetto. Il tecnico è concentrato in vista dei prossimi appuntamenti, la squadra è ancora più forte e le prospettive sono interessanti. I tifosi rossoneri sono ancora in delirio per la vittoria del titolo eè diventato un vero idolo. La canzone “is on fire” è ormai un vero tormentone ed è diventato il cavallo di battaglia anche di… Bob. Il noto dj francese non si stupisce più della reazione del pubblico quando fa partire “Freed from desire”. Anche lui si è fatto coinvolgere durante una serata in Sardegna: “...

