Blitz Fbi a casa di Trump, tycoon: “Non hanno voluto testimoni, speriamo non piazzino delle prove”. Oggi sarà interrogato per frode (Di mercoledì 10 agosto 2022) Donald Trump sarà interrogato Oggi sotto giuramento dalla procuratrice generale di New York Letitia James nell’ambito dell’indagine sulle dichiarazioni al fisco della Trump Organization. “Domani vedrò il procuratore generale razzista di New York, per il proseguimento della più grande caccia alle streghe nella storia degli Usa“, ha commentato ieri sera l’ex presidente sul suo Truth Social. “La mia grande società, e io stesso, veniamo attaccati da tutte le parti. Repubblica delle banane!”. Una potenziale svolta cruciale per le vicende giudiziarie che riguarderanno Trump, che giunge in un momento particolarmente delicato per il tycoon ed ex presidente degli Stati Uniti pochi giorni dopo la perquisizione da parte dell’Fbi nella sua residenza di Mar-a-Lago ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) Donaldsotto giuramento dalla procuratrice generale di New York Letitia James nell’ambito dell’indagine sulle dichiarazioni al fisco dellaOrganization. “Domani vedrò il procuratore generale razzista di New York, per il proseguimento della più grande caccia alle streghe nella storia degli Usa“, ha commentato ieri sera l’ex presidente sul suo Truth Social. “La mia grande società, e io stesso, veniamo attaccati da tutte le parti. Repubblicabanane!”. Una potenziale svolta cruciale per le vicende giudiziarie che riguarderanno, che giunge in un momento particolarmente delicato per iled ex presidente degli Stati Uniti pochi giorni dopo la perquisizione da parte dell’Fbi nella sua residenza di Mar-a-Lago ...

