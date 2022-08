Berlusconi | ' Penso che mi candiderò al Senato Meloni premier? Sarà adeguata'

Agenzia_Ansa : Elezioni, Berlusconi: 'Penso che mi candiderò al Senato' #ANSA - GiovaQuez : Berlusconi: 'Forse mi candiderò per il Senato, però penso di essere più utile all'Italia, all'Europa e al mondo, re… - TwitPaola2 : RT @M49liberorso: Silvio #Berlusconi: 'Penso che alla fine mi candiderò al Senato.' Ma davvero c’è ancora qualcuno disposto a votarlo ? - Francesco_Rizz_ : RT @lucianoghelfi: #Berlusconi: penso di candidarmi al #Senato, tutti i miei me lo chiedono. Se la #Meloni dovesse diventare premier, sono… - ZenatiDavide : Elezioni 2022, Berlusconi: “Mi candiderò al Senato. Meloni adeguata a fare il premier”. Calenda: “Patto con Renzi.… -

QUOTIDIANO NAZIONALE

...ci ha ripensato: si candiderà al Senato con Forza Italia . Ospite questa mattina di 'Radio Anch'io', su Rai Radio1 , il Cavaliere ha ufficializzato che correrà per Palazzo Madama : '...... Silvioha annunciato che probabilmente sceglierà la via della candidatura alle prossime elezioni: " Ci sto pensando perché ho avuto pressioni da parte di tantissimi.che alla fine ... Berlusconi: "Penso che mi candiderò al Senato" " Ci sto pensando, perché ho avuto pressioni da parte di tantissime persone, non solo da parte di Fi. Quindi penso che alla fine mi ...«Flat tax al 23% per tutti, come promette Berlusconi, o al 15% per i lavoratori dipendenti, come propone Salvini - scrive - Silvio Berlusconi rompe gli indugi e annuncia che si candiderà al Senato. Lo ...