Berlusconi: "Penso che mi candiderò al Senato" (Di mercoledì 10 agosto 2022) AGI - "Ci sto pensando perché ho avuto pressioni da parte di tantissimi. Penso che alla fine mi candiderò al Senato così tutti quelli che me lo chiedono sarnno finalmente contenti". Così il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, a 'Radio Anch'io'. E il leader di Forza Italia garantisce poi le intenzioni del centrodestra nello scenario internazionale rispetto ai presunti timori dell'Ue, in caso di vittoria alle elezioni del 25 settembre. "Ho l'impressione che questa preoccupazione sia molto enfatizzata dalla nostra sinistra. In Europa per fortuna c'è molta più maturità e rispetto per l'Italia. In ogni modo la presenza di Forza Italia nel governo darà garanzia assoluta di europeismo e atlantismo". E rispetto all'ipotesi di Meloni a Palazzo Cighi: "Chi ha mai detto di no?", così Silvio ... Leggi su agi (Di mercoledì 10 agosto 2022) AGI - "Ci sto pensando perché ho avuto pressioni da parte di tantissimi.che alla fine mialcosì tutti quelli che me lo chiedono sarnno finalmente contenti". Così il presidente di Forza Italia Silvio, a 'Radio Anch'io'. E il leader di Forza Italia garantisce poi le intenzioni del centrodestra nello scenario internazionale rispetto ai presunti timori dell'Ue, in caso di vittoria alle elezioni del 25 settembre. "Ho l'impressione che questa preoccupazione sia molto enfatizzata dalla nostra sinistra. In Europa per fortuna c'è molta più maturità e rispetto per l'Italia. In ogni modo la presenza di Forza Italia nel governo darà garanzia assoluta di europeismo e atlantismo". E rispetto all'ipotesi di Meloni a Palazzo Cighi: "Chi ha mai detto di no?", così Silvio ...

