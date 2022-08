Berlusconi ha deciso | ecco cosa farà | l’annuncio

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Dopo aver smentito categoricamente la possibilità di ricoprire il ruolo di presidente del Senato, e aver dichiarato di “essere più utile” in Europa (qui tutte le sue parole), “a lavorare per convincere l’Ue a darsi una posizione nei confronti di Usa, Cina e Russia”,che arriva una nuova presa di posizione del leader azzurro. “Ho avuto pressioni da parte di tantissime persone, non solo da parte di Forza Italia”, spiega l’ex Cav raccontando ai microfoni di “Radio Anch’io” su Radio Raiuno che sarebbe intenzionato a candidarsi al Senato. “Ci sto pensando, penso che alla fine mi candiderò al Senato”. Non meno di una settimana fa, aveva aperto alla possibilità di una collocazione nei banchi della seconda più alta carica dello Stato, ma sembrava più interessato (costretto?) a guardare a Bruxelles. Dopo aver escluso un governoV, sull’ipotesi ...