Berlino, in agosto accoglienza primi migranti da Italia (Di mercoledì 10 agosto 2022) "La Germania prevede di iniziare le riallocazioni di migranti dall'Italia questo mese", lo ha detto a Dpa una portavoce del ministero tedesco dell'Interno, che ha aggiunto che "le discussioni ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 10 agosto 2022) "La Germania prevede di iniziare le riallocazioni didall'questo mese", lo ha detto a Dpa una portavoce del ministero tedesco dell'Interno, che ha aggiunto che "le discussioni ...

Berlino, in agosto accoglienza primi migranti da Italia "La Germania prevede di iniziare le riallocazioni di migranti dall'Italia questo mese", lo ha detto a Dpa una portavoce del ministero tedesco dell'Interno, che ha aggiunto che "le discussioni necessarie sono in corso".