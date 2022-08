Benzina e diesel, cambia tutto: ecco i distributori dove costa meno (Di mercoledì 10 agosto 2022) Proprio nei giorni clou delle partenze degli italiani per le vacanze, finalmente un’ottima notizia. Anzi due. La prima è che, dopo i rincari delle settimane scorse che hanno fatto schizzare il prezzo della Benzina a oltre i 2 euro al litro, finalmente il costo del carburante scende. Si registra infatti ora un forte calo su tutta la rete italiana. La seconda buona notizia è che il governo Draghi ha inserito nel decreto Aiuti bis ulteriori sconti sulle accise dei carburanti (trovate tutte le info nel dettaglio qui). Grazie alle quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi che venerdì hanno chiuso ancora in discesa, in particolare sul diesel, sabato scorso si sono registrati nuovi tagli delle compagnie sui prezzi raccomandati: dove conviene di più fare rifornimento adesso? Prezzi Benzina, diesel, ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 10 agosto 2022) Proprio nei giorni clou delle partenze degli italiani per le vacanze, finalmente un’ottima notizia. Anzi due. La prima è che, dopo i rincari delle settimane scorse che hanno fatto schizzare il prezzo dellaa oltre i 2 euro al litro, finalmente il costo del carburante scende. Si registra infatti ora un forte calo su tutta la rete italiana. La seconda buona notizia è che il governo Draghi ha inserito nel decreto Aiuti bis ulteriori sconti sulle accise dei carburanti (trovate tutte le info nel dettaglio qui). Grazie alle quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi che venerdì hanno chiuso ancora in discesa, in particolare sul, sabato scorso si sono registrati nuovi tagli delle compagnie sui prezzi raccomandati:conviene di più fare rifornimento adesso? Prezzi, ...

AngeloCiocca : La quantità di CO2 emessa dalle auto in Europa è l'1% della quantità di CO2 totale emessa dall'uomo. Sicuri che blo… - peppe844 : #Automotive #AutoElettriche #diesel #elezioni #biofuel #italia #ita C'è lo chiede l'Europa... - zazoomblog : Benzina e Diesel sotto i 2 euro ma non per sempre: ecco fino a quando approfittarne - #Benzina #Diesel #sotto… - Radio1Rai : Ferragosto alle porte. In Italia una delle spese più onerose resta quella legata ai carburanti. Il prezzo di… - ForexOnlineMeIt : Carburanti, prezzi in calo: ecco perché si abbassa il costo della benzina e del diesel (e cosa ... -