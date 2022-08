Belen Rodriguez di nuovo sola con i figli: addio a Stefano De Martino, ecco il motivo (Di mercoledì 10 agosto 2022) Vacanze in solitaria per Belen Rodriguez. Di nuovo lontana dal partner Stefano De Martino, la seguitissima showgirl è in vacanza da sola con i suoi due figli. ecco quali sono i motivi che hanno portato i due a separarsi durante i mesi in cui si dovrebbe lasciare spazio solo al relax. Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono insieme da diversi anni. La loro relazione è nata nel 2012, quando De Martino era già in una relazione con la cantante Emma Marrone. La relazione con Belen lo ha travolto al punto da lasciare la cantante e buttarsi a capofitto in un nuovo rapporto. Nel 2013, Belen e Stefano De ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 10 agosto 2022) Vacanze in solitaria per. Dilontana dal partnerDe, la seguitissima showgirl è in vacanza dacon i suoi duequali sono i motivi che hanno portato i due a separarsi durante i mesi in cui si dovrebbe lasciare spazio solo al relax.Desono insieme da diversi anni. La loro relazione è nata nel 2012, quando Deera già in una relazione con la cantante Emma Marrone. La relazione conlo ha travolto al punto da lasciare la cantante e buttarsi a capofitto in unrapporto. Nel 2013,De ...

Cosmopolitan_IT : Le extension lunghe che solcano il girovita della modella e showgirl argentina sono l'inspo perfetta per decidersi… - infoitcultura : Belen Rodriguez lancia una nuova linea moda - infoitcultura : Belèn Rodriguez: Stefano De Martino ha il suo stesso problema, di che si tratta? - Affaritaliani : Elodie paparazzata con l'ex di Belen Rodriguez: nessun ritorno con Marracash - redazionerumors : La showgirl argentina continua a mostrarsi ai fan in forma strepitosa: l'ultimo outfit in bicicletta è da perdere i… -