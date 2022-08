Beautiful anticipazioni: Brooke nella disperazione, l’incubo torna dal passato (Di mercoledì 10 agosto 2022) Le anticipazioni di Beautiful ci svelano che Brooke Logan piomberà nella disperazione e il suo incubo peggiore sta per tornare. Brooke Logan – Beautiful (Mediasetplay screenshot)Brooke Logan tornerà protagonista della trama di Beautiful. Scopriamo insieme che cosa accadrà alla protagonista della soap americana, che va in onda tutti i giorni a partire dalle 13:45 su Canale 5. Le avventure di Beautiful non vanno in ferie nemmeno la settimana di Ferragosto e potremmo continuare a godere del doppio appuntamento su Canale 5 fino al 22 di agosto. In questo momento la soap è particolarmente emozionante perché Liam ha deciso di confessare l’omicidio stradale che ha commesso insieme a suo padre. Dopo una lunga ... Leggi su direttanews (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ledici svelano cheLogan piomberàe il suo incubo peggiore sta perre.Logan –(Mediasetplay screenshot)Logan tornerà protagonista della trama di. Scopriamo insieme che cosa accadrà alla protagonista della soap americana, che va in onda tutti i giorni a partire dalle 13:45 su Canale 5. Le avventure dinon vanno in ferie nemmeno la settimana di Ferragosto e potremmo continuare a godere del doppio appuntamento su Canale 5 fino al 22 di agosto. In questo momento la soap è particolarmente emozionante perché Liam ha deciso di confessare l’omicidio stradale che ha commesso insieme a suo padre. Dopo una lunga ...

ParliamoDiNews : Beautiful, anticipazioni italiane dal 13 al 19 agosto 2022 | Trama puntate #beautiful #anticipazioni #italiane… - zazoomblog : Beautiful anticipazioni 11 agosto 2022 - #Beautiful #anticipazioni #agosto - zazoomblog : Beautiful anticipazioni: Shauna è in completa crisi - #Beautiful #anticipazioni: #Shauna - ParliamoDiNews : Beautiful, anticipazioni 10 agosto 2022: Shauna avvisa Quinn che Paris sa tutto! #Greysanatomy #Tramequotidiane… - infoitcultura : Beautiful Anticipazioni 10 agosto 2022: Shauna in allarme, Paris sta per rovinare Quinn! -