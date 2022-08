Beautiful anticipazioni 20 agosto 2022, Bill è certo di cavarsela! (Di mercoledì 10 agosto 2022) Nella puntata di Beautiful in onda sabato 20 agosto 2022 Bill vedrà Liam demotivato e arreso al suo destino, ma lo Spencer tenterà di rassicurare il figlio, dicendogli che Justin riuscirà come sempre a toglierli dai guai e a farli tornare in libertà il prima possibile. Liam però non è convinto che succederà quanto profetizzato dal padre ed è terrorizzato al solo pensiero che le sue figlie possano crescere senza di lui, guardandolo solo dal vetro del parlatorio della prigione. Seguite questo episodio anche in streaming attraverso il portale Mediaset Infinity. Chi è il bambino che interpreta Will in figlio di Katie Logan e Bill Spencer? Ecco chi si nasconde dietro l’identità televisiva del più piccolo degli eredi della ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 10 agosto 2022) Nella puntata diin onda sabato 20vedrà Liam demotivato e arreso al suo destino, ma lo Spencer tenterà di rassicurare il figlio, dicendogli che Justin riuscirà come sempre a toglierli dai guai e a farli tornare in libertà il prima possibile. Liam però non è convinto che succederà quanto profetizzato dal padre ed è terrorizzato al solo pensiero che le sue figlie possano crescere senza di lui, guardandolo solo dal vetro del parlatorio della prigione. Seguite questo episodio anche in streaming attraverso il portale Mediaset Infinity. Chi è il bambino che interpreta Will in figlio di Katie Logan eSpencer? Ecco chi si nasconde dietro l’identità televisiva del più piccolo degli eredi della ...

