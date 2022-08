Basket 3×3, Women’s Series 2022: Italia, ottimo 2° posto nella tappa di Bucarest (Di mercoledì 10 agosto 2022) L’Italia del 3×3 raccoglie un ottimo risultato nella tappa di Bucarest, l’ottava delle Women’s Series 2022. Le azzurre, infatti, chiudono al secondo posto, cedendo in finale per 10-21 soltanto al Canada, dopo che in questi due giorni il cammino è stato davvero d’autore. nella prima giornata, il gruppo azzurro, composto da Rae Lin D’Alie, Debora Carangelo, Sara Madera e Beatrice Barberis, aveva perso di poco proprio con il Canada (17-19), ma aveva poi travolto Israele per 20-13. Basket, Matteo Spagnolo e Gabriele Procida lasciano il raduno dell’Italia verso gli Europei 2022 La seconda giornata è stata quella dell’eliminazione diretta. E di fronte ci ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 agosto 2022) L’del 3×3 raccoglie unrisultatodi, l’ottava delle. Le azzurre, infatti, chiudono al secondo, cedendo in finale per 10-21 soltanto al Canada, dopo che in questi due giorni il cammino è stato davvero d’autore.prima giornata, il gruppo azzurro, comda Rae Lin D’Alie, Debora Carangelo, Sara Madera e Beatrice Barberis, aveva perso di poco proprio con il Canada (17-19), ma aveva poi travolto Israele per 20-13., Matteo Spagnolo e Gabriele Procida lasciano il raduno dell’verso gli EuropeiLa seconda giornata è stata quella dell’eliminazione diretta. E di fronte ci ...

Basket: Nazionale. Procida e Spagnolo lasciano il raduno degli azzurri ROMA - L'estate azzurra del basket entra nel vivo. E' terminato oggi il training camp di Pinzolo e ... Domani, presso la Biblioteca Salaborsa, a Bologna (piazza del Nettuno, 3), il ct Pozzecco e il ... Europeo: Ottavo di finale, Italia - Lettonia 74 - 64 (Zanardi 16). Domani il Quarto con la Francia (ore 15.45, live YouTube FIBA)