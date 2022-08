Barcellona, Frenkie de Jong rifiuta la cessione: vuole rispettare il contratto (Di mercoledì 10 agosto 2022) Da grande colpo di mercato e investimento per il futuro ad esubero che può limitare il presente. Frenkie de Jong non vuole lasciare il Barcellona. Il 25enne olandese ha fatto sapere al club blaugrana di voler rispettare il contratto, che scade il 30 giugno 2026. Secondo il Mundo Deportivo, quindi, è arrivato un secco no alla proposta ricevuta dal Manchester United che avrebbe già trovato un accordo con il Barcellona per 85 milioni di euro. Il club catalano considera il centrocampista in uscita e, con le risorse della cessione, vorrebbe andare all’assalto di Bernando Silva. Secondo la stampa spagnola, per convincere de Jong ad accettare la cessione il Barcellona starebbe valutando persino la ... Leggi su sportface (Di mercoledì 10 agosto 2022) Da grande colpo di mercato e investimento per il futuro ad esubero che può limitare il presente.denonlasciare il. Il 25enne olandese ha fatto sapere al club blaugrana di voleril, che scade il 30 giugno 2026. Secondo il Mundo Deportivo, quindi, è arrivato un secco no alla proposta ricevuta dal Manchester United che avrebbe già trovato un accordo con ilper 85 milioni di euro. Il club catalano considera il centrocampista in uscita e, con le risorse della, vorrebbe andare all’assalto di Bernando Silva. Secondo la stampa spagnola, per convincere dead accettare lailstarebbe valutando persino la ...

