Barcellona, Espn: Kessié e Christensen potrebbero liberarsi se non registrati entro sabato (Di mercoledì 10 agosto 2022) Nonostante le parole rassicuranti del presidente Laporta, la situazione societaria del Barcellona continua a preoccupare e ha del clamoroso l’indiscrezione lanciata da Espn. I nuovi acquisti Franck Kessié e Andreas Christensen potrebbero infatti far valere una clausola che permetterebbe loro di liberarsi gratis in caso di mancata registrazione entro sabato, giorno dell’esordio in Liga contro il Rayo Vallecano. Si attendono dunque sviluppi in una settimana infuocata per i blaugrana che, nella peggiore delle ipotesi, potrebbero parlare con gli agenti dei due calciatori per evitare una soluzione così drastica e chiedere di pazientare sino al limite ultimo di fine mese. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 10 agosto 2022) Nonostante le parole rassicuranti del presidente Laporta, la situazione societaria delcontinua a preoccupare e ha del clamoroso l’indiscrezione lanciata da. I nuovi acquisti Francke Andreasinfatti far valere una clausola che permetterebbe loro digratis in caso di mancata registrazione, giorno dell’esordio in Liga contro il Rayo Vallecano. Si attendono dunque sviluppi in una settimana infuocata per i blaugrana che, nella peggiore delle ipotesi,parlare con gli agenti dei due calciatori per evitare una soluzione così drastica e chiedere di pazientare sino al limite ultimo di fine mese. SportFace.

sportface2016 : Clamorosa indiscrezione Espn sulla situazione di #Kessie e #Christensen #Barcellona - lakakadonkey : RT @theMilanZone_: ?? @espn - Caos Barcellona, per #Kessie e Christensen clausola che permette di liberarsi gratis in caso di mancata regist… - Vincenzo140893 : RT @theMilanZone_: ?? @espn - Caos Barcellona, per #Kessie e Christensen clausola che permette di liberarsi gratis in caso di mancata regist… - Den96109848 : RT @theMilanZone_: ?? @espn - Caos Barcellona, per #Kessie e Christensen clausola che permette di liberarsi gratis in caso di mancata regist… - edo1899 : RT @theMilanZone_: ?? @espn - Caos Barcellona, per #Kessie e Christensen clausola che permette di liberarsi gratis in caso di mancata regist… -