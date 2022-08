Barcellona, continua il caso De Jong: ora preso di mira dagli insulti dei tifosi (VIDEO) (Di mercoledì 10 agosto 2022) Giornate tribolate in casa Barcellona, dove si attende di ricevere l’ok della Liga per il tesseramento dei nuovi acquisti arrivati nel corso dell’estate. Ma per fare cassa l’intenzione della dirigenza blaugrana era quella di cedere Frenkie de Jong al Manchester United per una cifra attorno agli 85 milioni di euro. Proposta rifiutata da parte del centrocampista olandese, ora è entrato nel mirino dei tifosi, che lo accolgono con parole tutt’altro che edificanti all’entrata del centro sportivo del Barca: “Tagliati lo stipendio, pu*****” #FCB Graves insultos a Frenkie De Jong a su llegada a la Ciutat Esportiva ¡Bájate el sueldo, p****! @DBR8 pic.twitter.com/Kq8L0SGQKP — Diario SPORT (@sport) August 10, 2022 SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 10 agosto 2022) Giornate tribolate in casa, dove si attende di ricevere l’ok della Liga per il tesseramento dei nuovi acquisti arrivati nel corso dell’estate. Ma per fare cassa l’intenzione della dirigenza blaugrana era quella di cedere Frenkie deal Manchester United per una cifra attorno agli 85 milioni di euro. Proposta rifiutata da parte del centrocampista olandese, ora è entrato nel mirino dei, che lo accolgono con parole tutt’altro che edificanti all’entrata del centro sportivo del Barca: “Tagliati lo stipendio, pu*****” #FCB Graves insultos a Frenkie Dea su llegada a la Ciutat Esportiva ¡Bájate el sueldo, p****! @DBR8 pic.twitter.com/Kq8L0SGQKP — Diario SPORT (@sport) August 10, 2022 SportFace.

