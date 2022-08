Barbara d’Urso, le pose sexy incendiano i social (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ha solo cambiato canale, passando da Mediaset a Instagram: per il resto, nulla sembra diverso. “Col cuore” Barbara d’Urso non lo dice, ma lo scrive, ogni giorno e di lei sappiamo praticamente tutto, in estate come in piena stagione televisiva. Se le telecamere di Pomeriggio 5 sono ancora spente (si riaccenderanno il prossimo 4 settembre ufficialmente anche se alcuni rumors parlano di un inizio anticipato a fine agosto), gli ascolti si spostano sui social. E il profilo @Barbaracarmelitadurso di Instagram fa il pieno di like. Sessantacinque anni e non mostrarli. Meno che mai sentirli. Con l’entusiasmo di una teenager e le curve mozzafiato, Barbara d’Urso conquista follower e like con la stessa semplicità con la quale raccoglie ascolti. Ascolti che, a dispetto delle voci su una possibile ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ha solo cambiato canale, passando da Mediaset a Instagram: per il resto, nulla sembra diverso. “Col cuore”non lo dice, ma lo scrive, ogni giorno e di lei sappiamo praticamente tutto, in estate come in piena stagione televisiva. Se le telecamere di Pomeriggio 5 sono ancora spente (si riaccenderanno il prossimo 4 settembre ufficialmente anche se alcuni rumors parlano di un inizio anticipato a fine agosto), gli ascolti si spostano sui. E il profilo @carmelitadurso di Instagram fa il pieno di like. Sessantacinque anni e non mostrarli. Meno che mai sentirli. Con l’entusiasmo di una teenager e le curve mozzafiato,conquista follower e like con la stessa semplicità con la quale raccoglie ascolti. Ascolti che, a dispetto delle voci su una possibile ...

Dottor_Strowman : @wtunicorn Questa è colpa di Barbara D'Urso - RJ_Hellion : @pbiagiola @ildelfinogiulio questi sono i danni di 20 anni di Barbara D’Urso. #colcuore - DonnaGlamour : Barbara D’Urso ieri e oggi: le foto del passato con i colleghi vip - leggoEcommen : RT @abit_weirdo: HATERS, HATERS PER APPARIRE OSPITI DA BARBARA D’URSO PER SPARLARE DI JESSICAAAAAA #jeru - abit_weirdo : HATERS, HATERS PER APPARIRE OSPITI DA BARBARA D’URSO PER SPARLARE DI JESSICAAAAAA #jeru -