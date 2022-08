Barbara D' Urso come non l' avete mai vista | la foto da urlo a 65 anni | Guarda

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Un patto con il diavolo: a questo si pensando lecheD'posta sui social in questa estate rovente. Tre scatti che la ritraggono in costume intero bianco che le illumina l'abbronzatura e mette in risalto la silhouette. “E lo stacco di gambe nella3?”, ha scritto nel post su Instagram, imputando al grandangolo il merito, (o la colpa), di aver fatto sembrare le sue gambe lunghissime. Cosa che le ha procurato tanti, tantissimi complimenti, ma chespesso succede ha scatenato pure gli haters. "Ma sei alta 3 metri? ma x piacere", si legge; "Così photoshoppata da avere perso le falangi dei piedi"; "È successo qualcosa a Photoshop, ti mancano le unghie di alcune dita"; "il filtro nella 3ti ha fatto diventare i ...

Elisa60388018 : RT @AngoloDV: Barbara D'Urso: 'Soleil la mia creaturella'. La reazione di Signorini #soleil #solearmy #soleilstasi #soleilsorge #soleilarmy… - AngoloDV : Barbara D'Urso: 'Soleil la mia creaturella'. La reazione di Signorini #soleil #solearmy #soleilstasi #soleilsorge… - Luca91126252 : @tvstellare Barbara d'urso sei tu? - infoitcultura : Barbara D’Urso al centro della polemica per un commento su Soleil Sorge - zazoomblog : Barbara D’Urso il bacio appassionato con l’attore: è famosissimo Lo conoscete tutti - #Barbara #D’Urso #bacio… -

Ascolta questo articoloD'non ha mai nascosto di provare una certa simpatia per Soleil Sorgè . La conduttrice infatti, prima della sua partecipazione alla sesta edizione del ' Grande Fratello Vip' in cui si ...The Alessandro Nomellini Awards 2022 premia il made in Italy: super ospite,D'Lo scorso 8 agosto 2022 si è tenuta al Twiga di Forte dei Marmi la cerimonia di premiazione del made in Italy alla sua prima edizione, The Alessandro Nomellini Awards 2022 . L'evento ...A 65 anni con un trikini bianco. Splendida, ma tra chi si complimenta c'è chi accuso l'uso di filtri B arbara D’Urs o torna a far parlare di sé. Anche lontano dal piccolo schermo, la conduttrice ha at ...Durante la prima edizione dei "The Alessandro Nomellini Awards 2022", Barbara D'Urso ritrova nuovamente Soleil Sorgè e spezza una lancia a suo favore.