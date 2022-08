Bambini in vacanza, posso fare il bagno dopo mangiato? E l'aria condizionata fa male? Ecco i consigli dei pediatri (Di mercoledì 10 agosto 2022) ... Ecco la lista che non può mancare IL TIMORE A fare chiarezza sulle tante incertezze dei genitori sono gli specialisti della Società italiana di pediatria che, sul loro sito (sip.it), hanno ... Leggi su leggo (Di mercoledì 10 agosto 2022) ...la lista che non può mancare IL TIMORE Achiarezza sulle tante incertezze dei genitori sono gli specialisti della Società italiana dia che, sul loro sito (sip.it), hanno ...

myliebes : RT @aaaaa____am: Devo intervenire un’ultima volta per dire che quando andate in vacanza in un paese povero e fate le foto con i bambini loc… - GatesMKMK : RT @crocerossa: ???? Una vacanza incentrata sui valori CRI e a contatto con la natura. Si tratta del campo #ICareYourChildren organizzato da… - nekowhiyyih : cat calling anche in vacanza, non posso ammazzarmi con questi quando devo guardare un branco di bambini - Honolul62444404 : Il confronto non è per tutti. Sei in vacanza ti fai le foto con dei bambini facendo palesemente 'white saviour' le… - MammaPrada : Bambini Bilingue - Settimana 12! Leggete lo qui! #bambinibilingue #bilingue #imparare #inglese #italiano #insegnare… -