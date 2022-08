Attese interminabili nei pronto soccorso, l'allarme dei medici di Roma: pazienti in pericolo (Di mercoledì 10 agosto 2022) È un problema ormai ricorrente, spesso ignorato ma di vitale importanza: la carenza di personale all'interno dei pronto soccorso delle strutture ospedaliere di Roma. Periodicamente viene denunciata questa situazione, ma l'appello spesso rimane sospeso. Le Attese della gente bisognosa di essere curata sono a volte interminabili, non si può scherzare su un tema importante come la salute delle persone. L'ultimo allarme è stato lanciato dall'ordine provinciale di Roma dei medici-chirurghi e degli odontoiatri (Omceo), che ha ribadito come nel reparto di accoglienza degli ospedali si viva una condizione di perenne disagio, dovuto al fatto che la mole di lavoro è troppo elevata rispetto alle capacità dei lavoratori di risolvere la totalità dei casi. E ciò ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 10 agosto 2022) È un problema ormai ricorrente, spesso ignorato ma di vitale importanza: la carenza di personale all'interno deidelle strutture ospedaliere di. Periodicamente viene denunciata questa situazione, ma l'appello spesso rimane sospeso. Ledella gente bisognosa di essere curata sono a volte, non si può scherzare su un tema importante come la salute delle persone. L'ultimoè stato lanciato dall'ordine provinciale didei-chirurghi e degli odontoiatri (Omceo), che ha ribadito come nel reparto di accoglienza degli ospedali si viva una condizione di perenne disagio, dovuto al fatto che la mole di lavoro è troppo elevata rispetto alle capacità dei lavoratori di risolvere la totalità dei casi. E ciò ...

