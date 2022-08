Atp Montreal, Alcaraz eliminato da Paul: gli highlights (Di mercoledì 10 agosto 2022) Si ferma al secondo turno il percorso di Carlos Alcaraz al Masters 1000 di Montreal: lo elimina, in due set, l'americano Tommy ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 10 agosto 2022) Si ferma al secondo turno il percorso di Carlosal Masters 1000 di: lo elimina, in due set, l'americano Tommy ...

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP 1000 Montreal, #Sinner agli ottavi Battuto il francese Mannarino 2-6, 6-4, 6-2 #SkySport… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP 1000 Montreal, #Alcaraz fuori ai sedicesimi Battuto dall'americano Paul in tre set 6-7, 7-6, 6… - mbbelluco : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS ATP 1000 Montreal, #Sinner agli ottavi Battuto il francese Mannarino 2-6, 6-4, 6-2 #SkySport #SkyTennis #ATP… - zazoomblog : ATP Montreal 2022 Jannik Sinner impiega un set per carburare poi batte Mannarino in rimonta - #Montreal #Jannik… - sportli26181512 : Nadal giocherà l'ATP Cincinnati: l'annuncio sui social: Dopo il forfait a Montreal, lo spagnolo ha sciolto le riser… -