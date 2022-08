Atletico Madrid | Morata offerto al Manchester United

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Alvarosi allontana dall’Italia e si avvicina al ritorno in Premier League. Secondo ESPN, l’ex attaccante della Juventus sarebbe statodall’al, che cerca un altro attaccante per completare la rosa. La società inglese a sua volta, starebbe trattando il passaggio di Cristiano Ronaldo ai ‘Colchoneros’.è reduce dalla tripletta rifilata proprio alla Juventus in amichevole e cerca una nuova destinazione. SportFace.

romeoagresti : #Szczesny, a causa di un fastidio avvertito alla fine del primo tempo della partita con l’Atletico Madrid, è stato… - juventusfc : Cancellata l'amichevole Juventus-Atletico Madrid - SkySport : ULTIM'ORA JUVENTUS CONFERMATA L'AMICHEVOLE CONTRO L'ATLETICO MADRID: si giocherà domani alle 18:00 alla Continassa.… - sportface2016 : #AtleticoMadrid, #Morata offerto al #ManUtd - sportli26181512 : Guti controcorrente: 'Ronaldo all'Atletico? Sarebbe un affare per tutti': L'ex attaccante del Real Madrid, ora opin… -

... però, il problema è risolto: come si apprende dal sito della Liga, il Valencia ha perfezionato l'iscrizione di Castillejo e non solo, anche quella di Lino, arrivato in prestito dall'La Juve scatta sul mercato in vista dell'avvio di campionato; evidentemente l'allarme risuonato nitido alla Continassa dopo il rovescio contro l 'ha portato alla rapida accelerazione ...Alvaro Morata si allontana dall’Italia e si avvicina al ritorno in Premier League. Secondo ESPN, l’ex attaccante della Juventus sarebbe stato offerto dall’Atletico Madrid al Manchester United, che cer ...La Juventus è sempre più lontana dall'ingaggio di Álvaro Morata che, secondo ESPN, sarebbe stato offerto dall'Atletico Madrid al Manchester United, che cerca un altro attaccante per completare la rosa ...