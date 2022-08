Atletica oggi, Diamond League Monaco: orari, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di mercoledì 10 agosto 2022) oggi mercoledì 10 agosto va in scena la decima tappa della Diamond League 2022. Il massimo circuito internazionale itinerante di Atletica leggera sbarcherà a Montecarlo, per uno dei suoi appuntamenti più classici e di maggiore prestigio. Il Principato di Monaco si veste a festa, lo Stadio Louis II accoglierà i grandi campioni reduci dai Mondiali. Sarà l’ultimo appuntamento prima degli ormai imminenti Europei. L’Italia cercherà di essere protagonista in questa serata di stelle. Gianmarco Tamberi insegue risposte alla vigilia della rassegna continentale: dopo aver trionfato in terra magiara, il Campione Olimpico di salto in alto vuole replicarsi in questo contesto e lasciarsi alle spalle i problemi fisici. Grande attesa per Mattia Furlani, pronto al debutto tra i grandi: il laziale gareggerà nel salto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 agosto 2022)mercoledì 10 agosto va in scena la decima tappa della2022. Il massimo circuito internazionale itinerante dileggera sbarcherà a Montecarlo, per uno dei suoi appuntamenti più classici e di maggiore prestigio. Il Principato disi veste a festa, lo Stadio Louis II accoglierà i grandi campioni reduci dai Mondiali. Sarà l’ultimo appuntamento prima degli ormai imminenti Europei. L’Italia cercherà di essere protagonista in questa serata di stelle. Gianmarco Tamberi insegue risposte alla vigilia della rassegna continentale: dopo aver trionfato in terra magiara, il Campione Olimpico di salto in alto vuole replicarsi in questo contesto e lasciarsi alle spalle i problemi fisici. Grande attesa per Mattia Furlani, pronto al debutto tra i grandi: il laziale gareggerà nel salto ...

