Atletica leggera | Tre metri sopra il cielo o La gazza ladra? La tv del 10 agosto

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Per la prima serata in tv, mercoledì 10su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Superquark”. Scienza, natura, medicina, tecnologia e archeologia, raccontate da Piero Angela in studio con ospiti e filmati da tutto il mondo. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “Delitti in paradiso”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “L’ultimo volo”: Neville indaga sulla misteriosa morte del fondatore di una famosa società, avvenuta durante un lancio con paracadute da un aereo. La vittima è stata trovata pugnalata e impigliata tra i rami di un albero. Spazio all’su RaiTre alle 20 con “Diamond League – Principato di Monaco”. Telecronaca di Luca Di Bella Commento tecnico di Stefano Tilli Interviste Ettore Giovannelli A cura di Rai Sport. L’attualità e la politica saranno protagoniste su ...