Atletica, gli italiani esentati dalle batterie: 6 azzurri qualificati alle semifinali, ci sono Jacobs e Tortu (Di mercoledì 10 agosto 2022) Sei italiani sono stati esentati dalle batterie degli Europei 2022 di Atletica leggera. Alcuni azzurri figurano infatti nelle prime dodici posizioni delle liste continentali stagionali e da regolamento non dovranno disputare il primo turno, guadagnandosi così il diritto di presentarsi ai blocchi di partenza direttamente per le semifinali. Stiamo parlando esclusivamente delle discipline che si svolgono nell’arco di un giro di pista: 100 metri, 200 metri, 400 metri, 100/110 ostacoli, 400 ostacoli. Marcell Jacobs vanta il quarto accredito sui 100 metri (il 10.04 di Savona e dei Mondiali): il Campione Olimpico è già a Monaco e cercherà l’impresa martedì 16 agosto. Filippo Tortu vanta la quarta prestazione ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 agosto 2022) Seistatidegli Europei 2022 dileggera. Alcunifigurano infatti nelle prime dodici posizioni delle liste continentali stagionali e da regolamento non dovranno disputare il primo turno, guadagnandosi così il diritto di presentarsi ai blocchi di partenza direttamente per le. Stiamo parlando esclusivamente delle discipline che si svolgono nell’arco di un giro di pista: 100 metri, 200 metri, 400 metri, 100/110 ostacoli, 400 ostacoli. Marcellvanta il quarto accredito sui 100 metri (il 10.04 di Savona e dei Mondiali): il Campione Olimpico è già a Monaco e cercherà l’impresa martedì 16 agosto. Filippovanta la quarta prestazione ...

