(Di mercoledì 10 agosto 2022)ladi New, in programma domenica 6 novembre. Il toscano è stato annunciato dagli organizzatori della 42 km più prestigiosa e iconica al mondo. L’azzurro, che a Ferragosto parteciperà agli Europei a Monaco, sarà alla sua quarta presenza nella Grande Mela dopo quelle del 2013 (decimo, suo miglior risultato in carriera), 2015 e 2018. Il 36enne, che a febbraio ha siglato il proprio personale di 2h09:25 a Siviglia, cercherà un risultato degno di nota, dopo lo splendido terzo posto conquistato da Eyob Faniel nella passata edizione. Sono stati annunciati anche altri top runner della Major, tra cuii keniani Albert(Campione in carica) ed Evans(vincitore a Boston), l’etiope Shura ...

OA Sport

Atletica, Daniele Meucci correrà la Maratona di New York. Spiccano Korir, Chebet e Kitata Gaia Sabbatini e Daniele D'Onofrio faranno parte della nazionale agli europei di atletica di Monaco. Punta della spedizione azzurra il marciatore Massimo Stano, abruzzese d'adozione ...Un nuovo prestigioso impegno nell'agenda di Daniele Meucci. L'azzurro campione d'Europa di Zurigo 2014 in maratona, atteso all'appuntamento degli Europei di Monaco di Baviera nel giorno di Ferragosto, ...