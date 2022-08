Atalanta, Gasperini si sfoga: “Non è il mercato che volevo” (Di mercoledì 10 agosto 2022) Atalanta Gasperini- Il precampionato dell’Atalanta continua, in vista dei prossimi impegni. I Bergamaschi debutteranno Sabato alle ore 18:30, contro la Sampdoria. Ore difficoltose in casa Atalanta che, dopo aver perso Pinamonti, ciò ha costituito forma di sfogo per Gasperini. Al noto sito di report di Calciomercato, l’allenatore Bergamasco ha parlato di vari argomenti, legati al mercato non ancora avviato e sui vari crack di questa stagione. Ecco di seguito, le parole del mister ex Inter: Sulla rosa e le varie aspettative: “È quella che mi aspettavo? Certo che no, gli obiettivi erano sicuramente diversi, anche se la società si è impegnata tantissimo c’è la sensazione che il mercato parta adesso. Alcune società si sono rinforzate, per altre il ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 10 agosto 2022)- Il precampionato dell’continua, in vista dei prossimi impegni. I Bergamaschi debutteranno Sabato alle ore 18:30, contro la Sampdoria. Ore difficoltose in casache, dopo aver perso Pinamonti, ciò ha costituito forma di sfogo per. Al noto sito di report di Calcio, l’allenatore Bergamasco ha parlato di vari argomenti, legati alnon ancora avviato e sui vari crack di questa stagione. Ecco di seguito, le parole del mister ex Inter: Sulla rosa e le varie aspettative: “È quella che mi aspettavo? Certo che no, gli obiettivi erano sicuramente diversi, anche se la società si è impegnata tantissimo c’è la sensazione che ilparta adesso. Alcune società si sono rinforzate, per altre il ...

