Arthur Valencia, costi eccessivi: l’affare si complica (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ancora una fumata grigia nella trattativa tra Juventus e Valencia per il centrocampista Arthur: l’ingaggio elevato frena l’affare Accordo lontano tra Juve e Valencia per Arthur, complici i costi troppo elevati per il club allenato da Gattuso. Gli spagnoli, riferisce Sportitalia, sono infatti disposti a pagare solamente il 25% dell’ingaggio del giocatore, mentre la Juve pretendeva almeno il 50%. Attese novità a breve. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ancora una fumata grigia nella trattativa tra Juventus eper il centrocampista: l’ingaggio elevato frenaAccordo lontano tra Juve eper, complici itroppo elevati per il club allenato da Gattuso. Gli spagnoli, riferisce Sportitalia, sono infatti disposti a pagare solamente il 25% dell’ingaggio del giocatore, mentre la Juve pretendeva almeno il 50%. Attese novità a breve. L'articolo proviene da Calcio News 24.

