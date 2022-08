Arnautovic al Manchester United | prima sì | poi assolutamente no Cosa è successo?

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Sembrava davvero tutto avviato verso una conclusione positiva della trattativa. Da un lato un top club europeo, dall’altra un calciatore all’ultima grande avventura della carriera. Nel mezzo un club italiano che difficilmente avrebbe potuto reggere l’urto economico di una superpotenza. Il trasferimento di Markodal Bologna alsembrava un’altra delle storie di questo calciomercato in cui i club inglesi stanno facendo razzia dei giocatori migliori della Serie A. Ma qualè andato storto nei piani delche non aveva calcolato il forte malcontento dei suoi tifosi, acuito da una partenza da incubo in Premier League, sfociata in proteste social sulla possibilità di un acquisto del livello di Marko. Perchè è saltato il ...

