Ariete, chi è la cantante che ha criticato Giorgia Meloni durante un concerto: età, nome vero e canzoni (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ariete è una giovanissima cantante che si sta imponendo nel panorama musicale italiano. La sua musica è molto seguita dai giovanissimi che si rispecchiano nei suoi valori e nelle parole dei suoi brani. Ultimamente, ha fatto discutere il suo attacco alla leader di Fratello d’Italia Giorgia Meloni. Ariete, chi è la cantante: età e nome vero Ariete è lo pseudonimo di Arianna Del Giaccio ed è originaria di Anzio (Roma). E’ nata nel 2002 ed oltre al talento per il canto, nella sua formazione musicale ci sono sia la chitarra sia il pianoforte. La cantante si è fatta conoscere partecipando a X Factor nel 2019. In un’intervista al Cosmopolitan ha dichiarato il suo orientamento sessuale: “Parlo al femminile nelle mie ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 10 agosto 2022)è una giovanissimache si sta imponendo nel panorama musicale italiano. La sua musica è molto seguita dai giovanissimi che si rispecchiano nei suoi valori e nelle parole dei suoi brani. Ultimamente, ha fatto discutere il suo attacco alla leader di Fratello d’Italia, chi è la: età eè lo pseudonimo di Arianna Del Giaccio ed è originaria di Anzio (Roma). E’ nata nel 2002 ed oltre al talento per il canto, nella sua formazione musicale ci sono sia la chitarra sia il pianoforte. Lasi è fatta conoscere partecipando a X Factor nel 2019. In un’intervista al Cosmopolitan ha dichiarato il suo orientamento sessuale: “Parlo al femminile nelle mie ...

Maxsanti8 : @comablack79 @grazianotortell @MilanNelCuore12 Non sono d'accordo da quanto si vede in Ucraina sembra chi il carra… - SonoChicca : ariete che riesce a rispondere educatamente pure a chi la insulta, insegnami a vivere ti prego che io avrei preso a capocciate tutti - pjcorno : Due cose Sulla questione #ariete 1 Puo dire quello che vuole ,ma non sembra cosi autorevole 2 ma chi caZzo è costei? - MrMaricastri : @Lorenzxo2 Ma chi è Ariete?!?! Chi la conosce??? - mptuitter : @SimonellaD @VittorioXlater @dariodangelo91 Importante per non essere frainteso: Fratoianni non è il problema, è il… -