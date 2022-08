Approvata la riforma della giustizia tributaria: cosa cambia per il Paese (Di mercoledì 10 agosto 2022) L’Italia fa un passo in avanti sul tema della riforma della giustizia tributaria, Approvata nella giornata di ieri: avviata nel mese di maggio con un disegno di legge presentato dai ministri all’Economia Daniele Franco, e alla giustizia Marta Cartabia, «ha la finalità – come si legge nelle note ufficiali del Governo – di raggiungere, entro il 31 dicembre 2022, l’obiettivo posto dal PNRR di rendere più celere il contenzioso tributario». Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, infatti, ha un ruolo centrale nell’impianto della riforma della giustizia tributaria: uno degli obiettivi da rispettare, come ha spiegato il collega Claudio Mazzone sul tema, è anche quello di ... Leggi su fmag (Di mercoledì 10 agosto 2022) L’Italia fa un passo in avanti sul temanella giornata di ieri: avviata nel mese di maggio con un disegno di legge presentato dai ministri all’Economia Daniele Franco, e allaMarta Cartabia, «ha la finalità – come si legge nelle note ufficiali del Governo – di raggiungere, entro il 31 dicembre 2022, l’obiettivo posto dal PNRR di rendere più celere il contenzioso tributario». Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, infatti, ha un ruolo centrale nell’impianto: uno degli obiettivi da rispettare, come ha spiegato il collega Claudio Mazzone sul tema, è anche quello di ...

marattin : Dopo aver contribuito per 2 anni ai lavori della riforma fiscale e averla approvata senza riserve, la destra vuole… - AnfPadova : RT @minGiustizia: Giustizia tributaria, approvata in via definitiva la riforma. Un altro degli obiettivi del #PNRR: ridurre contenzioso pr… - CdLViterbo : Riforma giustizia tributaria in 32 punti approvata definitivamente dalla Camera - LavoroFisco : Approvata la riforma della giustizia tributaria: ecco le novità - AvvCanu : Approvata in via definitiva la riforma della giustizia tributaria -