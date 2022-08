Anziano si sente male per strada a Paullo | lo assiste la Polizia Locale

AnconaToday

In un futuro disastrato dal riscaldamento globale, la popolazione sisenza un futuro e, ... Clint Eastwood è Mike Milo, unallevatore di cavalli ed ex gloria del mondo dei rodei. A causa ...Ormai, in una casa di riposo, vaga con il girello per i corridoi vuoti. Siin trappola, urla, vorrebbe distruggere le porte che non gli permettono di evadere. Rappresenta il punto di ... Anziano a terra in casa: 13enne sente le urla, entra dalla finestra e lo salva Il provvidenziale intervento di una pattuglia della Polizia Locale ha consentito ad un anziano paullese di riprendersi rapidamente dal malore che lo aveva colpito. Nel pomeriggio di martedì 9 agosto l ...Il Questore di Ancona loda il ragazzo del 2009. Il fatto in zona Baraccola È un tredicenne il ragazzo che lunedì sera ha salvato la vita ad un anziano in casa. Il ragazzo e la madre ...