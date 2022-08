TV2000it : RT @orasolaretv2000: #10agosto a L'#OraSolare intervista speciale al campione di #calcio #DinoZoff che racconta i suoi 80 anni, dall'infanz… - orasolaretv2000 : #10agosto a L'#OraSolare intervista speciale al campione di #calcio #DinoZoff che racconta i suoi 80 anni, dall'inf… - RobertoMerlino1 : Ero al Comunale quando esordí Antonio Cabrini. Giovane , saltava l’avversario, andava come una scheggia e crossava… - Luxgraph : Antonio Cabrini: «Ricevevo migliaia di lettere dalle fan, rispondeva mia madre. Un amore del passato? Iris Peynado»… - angiuoniluigi : RT @Corriere: Cabrini: «Ricevevo migliaia di lettere dalle fan, rispondeva mia madre. Papà mi voleva contadino» -

Corriere della Sera

Dopo la partita mi scusai con Pertini e lui rispose: non dica sciocchezze", quando ha ... Le famose aspiranti alla mano del "Bell'", come la chiamava Gianni Brera "Ma mi fa parlare di ...Tra i partecipanti Daniela Santanchè ,, Luigi Fremont , Stefano Bettarini, Fabiola Sciabarrasi , Daniele Gilles Rocca, Miriam Galanti , la compionessa Mara Santangelo, Nicola ... Antonio Cabrini: «Ricevevo migliaia di lettere dalle fan, rispondeva mia madre. Un amore del passato Iris... Il campione del mondo 1982: «Vincemmo ma portavo il peso del rigore fallito contro la Germania. Dopo la partita mi scusai con Pertini e lui rispose: non dica sciocchezze» ...L’intervento di Antonio Cabrini sul passaggio al professionismo dal calcio femminile, un evento che non stravolgerà il mondo del calcio ...