Anticipazioni Beautiful, trama puntate dal 13 al 19 agosto 2022: Thomas e Hope, vicinanza pericolosa? (Di mercoledì 10 agosto 2022) Le Anticipazioni italiane di Beautiful dal 13 al 19 agosto 2022 ci svelano che nelle prossime puntate assisteremo al riavvicinamento di Thomas a Hope. A pregarlo di stare vicino alla giovane Logan è nientemeno che Liam, ma se Ridge crede nelle buone intenzioni del figlil, qualcun altro è di tutt’altro avviso. Scopriamo insieme cosa accade in The Bold and the Beautiful. Beautiful, Anticipazioni: trama puntate dal 13 al 19 agosto 2022 Quinn è più che mai decisa a lottare per cercare di salvare la ritrovata serenità con Eric, e scongiura Paris di non rivelare a Zoe quello che ha scoperto. Eric deve continuare a pensare che fosse Shauna, e non lei, la ... Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 10 agosto 2022) Leitaliane didal 13 al 19ci svelano che nelle prossimeassisteremo al riavvicinamento di. A pregarlo di stare vicino alla giovane Logan è nientemeno che Liam, ma se Ridge crede nelle buone intenzioni del figlil, qualcun altro è di tutt’altro avviso. Scopriamo insieme cosa accade in The Bold and thedal 13 al 19Quinn è più che mai decisa a lottare per cercare di salvare la ritrovata serenità con Eric, e scongiura Paris di non rivelare a Zoe quello che ha scoperto. Eric deve continuare a pensare che fosse Shauna, e non lei, la ...

