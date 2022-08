Angela Celentano | la ragazza sudamericana ha la stessa «voglia» sulla schiena

Agenzia_Ansa : Angela Celentano, la bimba scomparsa 26 anni fa durante una scampagnata con la famiglia sul Monte Faito. Ecco le su… - fattoquotidiano : Angela Celentano, 26 anni fa la scomparsa. I genitori diffondo una nuova foto: “Chiediamo a tutti di contribuire al… - 24Trends_Italia : 9. Zuckerberg WhatsApp - 5mille+ 10. Soleil Sorge - 5mille+ 11. Biagio D'Anelli - 5mille+ 12. Crimea - 5mille+ 13.… - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: Angela Celentano: “La mamma ha pianto vedendo una foto che sembra reale”. Nuova age progression della bambina diventat… - ottopagine : Angela Celentano: si segue la pista dell'America Latina, diffusa una nuova foto #Napoli -

A 26 anni esatti dalla scomparsa di, è stata diffusa una foto che ha commosso non solo i familiari ma l'intera comunità che, da anni, segue con apprensione i risvolti della vicenda: si tratta di una age progression ...Catello e Marianon si arrendono e continuano a cercare la figlia,, scomparsa 26 anni fa sul Monte Fairo, a Vico Equense, in provincia di Napoli. Era il 10 agosto del 1996 quando si persero le tracce della bimba e non se ne seppe più nulla. Nelle ...Angela Celentano oggi avrebbe le sembianze della giovane donna della foto identikit che la famiglia ha diffuso in coincidenza con il ventiseiesimo anno della sua scomparsa sul Monte Faito, il 10 agost ...Sono passati 26 anni da quando la piccola Angela Celentano è scomparsa sul monte Faito, in provincia di Napoli. La bambina aveva tre anni. I suoi genitori, Catello e Maria, non hanno mai smesso di cer ...