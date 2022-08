Ancora missili russi lanciati contro la periferia di Zaporizhyhia. Rischia 10 anni la giornalista del cartello (Di mercoledì 10 agosto 2022) - Oggi alcuni missili russi hanno colpito Nikopol, causando 11 vittime. Ma la russia nega di aver colpito la centrale nucleare e chiede l'intervento del Consiglio di sicurezza dell'Onu Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 10 agosto 2022) - Oggi alcunihanno colpito Nikopol, causando 11 vittime. Ma laa nega di aver colpito la centrale nucleare e chiede l'intervento del Consiglio di sicurezza dell'Onu

V94Valerio : RT @Asiablog_it: GUERRA IN #UCRAINA ???????? Non è ancora chiaro se le esplosioni di ieri nella base militare russa di Saki, in #Crimea, sian… - Asiablog_it : GUERRA IN #UCRAINA ???????? Non è ancora chiaro se le esplosioni di ieri nella base militare russa di Saki, in… - Maxsanti8 : @Zazzy84 @MilanNelCuore12 Se usassero armi nucleari sarebbe la loro fine , sarebbero abbandonati anche dalla Cina ,… - GGoogleenzo : @_DAGOSPIA_ Nin avete ancora visto i miei missili. - gr3yf3ath3r : @Majakovsk73 @jamesluis87 @guidoolimpio Ci sono un paio di motivi politici per cui dichiarano l'uso dei missili: in… -