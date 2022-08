Amici, che fine ha fatto l’insegnante Maura Paparo? (Di mercoledì 10 agosto 2022) Maura Paparo oggi ha 53 anni e, dopo un passato televisivo nelle vesti di professoressa di ballo di Amici, è tornata al suo lavoro originario: gestisce infatti una scuola di danza e al tempo stesso è protagonista di un programma molto simile ad Amici, che si chiama The Coach, va in onda su 7Gold ed è condotto dalla sua ex allieva più famosa, l’ex ballerina Agata Reale, che ai tempi di Amici era il bersaglio principale della maestra Alessandra Celentano per via del suo “collo del piede” non consono a una ballerina. Raggiunta qualche tempo fa dal settimanale “Visto”, Maura Paparo a proposito delle ultime edizioni di Amici confrontate con quelle passate ha dichiarato: “All’epoca in otto-nove mesi riuscivamo ad educare dei talenti acerbi e a lanciarli. ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 10 agosto 2022)oggi ha 53 anni e, dopo un passato televisivo nelle vesti di professoressa di ballo di, è tornata al suo lavoro originario: gestisce infatti una scuola di danza e al tempo stesso è protagonista di un programma molto simile ad, che si chiama The Coach, va in onda su 7Gold ed è condotto dalla sua ex allieva più famosa, l’ex ballerina Agata Reale, che ai tempi diera il bersaglio principale della maestra Alessandra Celentano per via del suo “collo del piede” non consono a una ballerina. Raggiunta qualche tempo fa dal settimanale “Visto”,a proposito delle ultime edizioni diconfrontate con quelle passate ha dichiarato: “All’epoca in otto-nove mesi riuscivamo ad educare dei talenti acerbi e a lanciarli. ...

