Amadeus sotto attacco | l’artista critica il suo ruolo | “Non ha i titoli”

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.dal noto cantante: non ha l’esperienza e il titolo per essere direttore artistico? L’accusa delnon passa inosservata, ma tra i due c’è un conto in sospeso. Manca ancora molto tempo alla nuova edizione di Sanremo, per la terza volta guidata da, ma le critiche già iniziano. L’operato del conduttore, anche

DamianoOppici : @Vince7914 @BasatoXVI Lei però la capisco solo se sotto ha Pippo Franco o Amadeus ?? -

Senza dimenticare l'esperienza accanto adcome co - conduttrice della seconda serata del ... è normale che anche la sua vita sentimentale sia spessola lente di ingrandimento. E proprio ......streaming ore 12 Digital - News.it IN DIRETTA STREAMING DALLE 12 CLICCANDO NELLA FINESTRA QUI...- Tech Editor Studio by CeceLife (v3.27 - 11/03/2022) 13.03.2022 Satellite / Estero S...Morgan lancia nuovi attacchi al suo ex amico Bugo oltre che ad Amadeus in un'intervista al Corriere della Sera ricordando quando accaduto a Sanremo ...Morgan è tornato a scagliarsi contro Amadeus, colpevole di averlo escluso dal Festival di Sanremo 2021. Marco Castoldi sostiene che il conduttore e direttore artistico della kermesse musicale più impo ...