Altri 365 giorni, ecco il trailer del finale della saga scandalo targata Netflix (Di mercoledì 10 agosto 2022) L’intricata vicenda di Massimo e Laura è prossima alla conclusione con Altri 365 giorni, ultimo capitolo della trilogia cinematografica. In attesa del rilascio in streaming su Netflix, è apparso online il trailer ufficiale del finale che ha annunciato la data d’uscita. Intrighi, passioni e una forte presenza di scene d’intimità: questo è ciò che preannuncia l’attesissimo Altri 365 giorni. Ultimo capitolo della trilogia cinematografica, basata sull’opera letteraria dell’autrice polacca Blanka Lipi?ska, vedrà nuovamente Michele Morrone e Anna-Maria Sieklucka nei rispettivi panni di Massimo e Laura. Come è noto da tempo, il cast si arricchisce anche della presenza del modello italiano Simone Susinna, nel ruolo di Nacho, ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 10 agosto 2022) L’intricata vicenda di Massimo e Laura è prossima alla conclusione con365, ultimo capitolotrilogia cinematografica. In attesa del rilascio in streaming su, è apparso online ilufficiale delche ha annunciato la data d’uscita. Intrighi, passioni e una forte presenza di scene d’intimità: questo è ciò che preannuncia l’attesissimo365. Ultimo capitolotrilogia cinematografica, basata sull’opera letteraria dell’autrice polacca Blanka Lipi?ska, vedrà nuovamente Michele Morrone e Anna-Maria Sieklucka nei rispettivi panni di Massimo e Laura. Come è noto da tempo, il cast si arricchisce anchepresenza del modello italiano Simone Susinna, nel ruolo di Nacho, ...

stefanodonno75 : Daniela Pispico per I Quaderni del Bardo Edizioni : ALTRI 365 GIORNI (2022) Trailer ITA del Film Roman... - CinemApp_Cinema : #Altri365giorni: il trailer del sequel con #MicheleMorrone - Screenweek : A partire dal 19 agosto sarà disponibile su #Netflix #Altri365giorni terzo capitolo della saga ispirata alla trilog… - LBN3233 : @Stefani22593525 Per Chi invece dovrebbe stare in parlamento a lavorare e fa interviste stapagate in Arabia, si r… - itsrigel : Oggi sono 365 giorni di testosterone Pensavo sarei stato più felice e invece boh, è un giorno come tutti gli altri lol -