Allah protegga i palestinesi | il post di Pogba che nasconde la verità su Gaza

repubblica : Pogba sui social posta una foto di bambini uccisi a Gaza: 'Allah protegga i palestinesi' - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Pogba sui social posta una foto di bambini uccisi a Gaza: 'Allah protegga i palestinesi' - CosmaiLuca : Pogba sui social posta una foto di bambini uccisi a Gaza: 'Allah protegga i palestinesi' - PetroneIvan : RT @paoloangeloRF: Pogba sui social posta una foto di bambini uccisi a Gaza: 'Allah protegga i palestinesi' - disinformate_it : RT @repubblica: Pogba sui social posta una foto di bambini uccisi a Gaza: 'Allah protegga i palestinesi' -

la Repubblica

Lo fa condividendo un post su Instagram che mostra la foto di bambini uccisi a Gaza, cui aggiunge una frase: "la gente" della Striscia. Nel post originario - dall'account "Islam is my ...Se l'è meritato! Checidai miscredenti'. ... Pogba sui social posta una foto di bambini uccisi a Gaza: "Allah protegga i palestinesi" Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...