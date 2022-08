Alessia Ventura | ha stravolto la sua vita | eccola oggi

Leggi su formatonews

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Come è cambiata ladella ex letterina di Passaparola,negli utlimi anni? Scopriamo insieme cosa le è successo. E’ totalmente cambiata ladi, ex letterina del programma di Mediaset, Passaparola, condotto da Gerry Scotti. Nata nel 1980, ha debuttato nel mondo della moda partecipando a diverse sfilate. Prende parte, già, verso la fine degli anni ’90 ad alcuni programmi, come Ok, Il Prezzo è Giusto!.: ecco come è ora la sua(Fonti Web)Nel 2001,viene scritturata anche per la soap opera CentoVetrine, andata in onda sempre su Mediaset. Nello stesso anno, è stata scelta, con Ilary Blasi e Silvia Toffanin– solo ...