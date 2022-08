Alessia Marcuzzi: il racconto da brividi che lascia senza fiato (Di mercoledì 10 agosto 2022) Alessia Marcuzzi ha rischiato di morire, il racconto scioccante ai fan: ecco cosa è successo La conduttrice televisiva alcuni giorni fa ha rischiato davvero di perdere la vita. A raccontare l’accaduto lei stessa con una diretta social a cui hanno assistito in tanti. Alessia Marcuzzi ha ammesso che a salvarla è stata la compagna del suo ex marito, se non ci fosse stata lei sarebbe davvero morta. Ma andiamo a vedere i dettagli dell’accaduto. Alessia Marcuzzi ha rischiato di perdere la vita (web)Alessia Marcuzzi ha rischiato di perdere la vita Alessia Marcuzzi ha seriamente rischiato di perdere la vita soffocando. A salvarla è stata la moglie del suo ex Francesco Facchinetti, padre di ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 10 agosto 2022)ha rischiato di morire, ilscioccante ai fan: ecco cosa è successo La conduttrice televisiva alcuni giorni fa ha rischiato davvero di perdere la vita. A raccontare l’accaduto lei stessa con una diretta social a cui hanno assistito in tanti.ha ammesso che a salvarla è stata la compagna del suo ex marito, se non ci fosse stata lei sarebbe davvero morta. Ma andiamo a vedere i dettagli dell’accaduto.ha rischiato di perdere la vita (web)ha rischiato di perdere la vitaha seriamente rischiato di perdere la vita soffocando. A salvarla è stata la moglie del suo ex Francesco Facchinetti, padre di ...

infoitcultura : Alessia Marcuzzi, il grave pericolo dopo l’incidente - infoitcultura : Paura per Alessia Marcuzzi: 'ha rischiato di morire soffocata' - fanpage : Alessia Marcuzzi ha voluto ricordare #OliviaNewtonJohn e lo ha fatto attraverso i suoi ricordi personali legati a… - peppesava : RT @Ragusanews: Paura per Alessia Marcuzzi: ha 'rischiato di morire soffocata'. - Ragusanews : Paura per Alessia Marcuzzi: ha 'rischiato di morire soffocata'. -