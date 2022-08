Alessia Marcuzzi | il grave pericolo dopo l’incidente | ”Mi bloccava la respirazione…”

modamadeinitaly : Online La Nuova Collezione Primavera Estate 2022: Sicilia dal blog di Alessia Marcuzzi - vinierm : Manovra di Heimlich, la semplice tecnica che ha salvato Alessia Marcuzzi: ecco come si fa - SLN_Magazine : Alessia Marcuzzi: 'Ho rischiato di morire soffocata'. Leggi l'articolo cliccando qui ?? - CosenzaChannel : Tragedia sfiorata per Alessia Marcuzzi: ecco cosa è successo - CronacaSocial : 'Ho rischiato di morire'. Sono stati attimi di paura quelli vissuti da Alessia Marcuzzi: una tragedia è stata sfior… -

Sul resto non saprei, anche perché non ritengo giusto cheprima e Ilary Blasi poi debbano sentire sempre il solito ritornello. Ognuno fa la propria corsa". La Blasi in questo periodo ...ha vissuto un vero dramma che le è quasi costato la vita. Ecco di cosa si tratta e chi è accorsa in suo ...La conduttrice ha rischiato di soffocare a causa di un pezzo di polpo bloccato in gola. A praticarle la manovra per liberare le vie aeree è stata la moglie del suo ex, Francesco Facchinetti.Alessia Marcuzzi ha vissuto un vero dramma che le è quasi costato la vita. Ecco di cosa si tratta e chi è accorsa in suo aiuto.