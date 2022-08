Afghanistan | Save the Children | con i talebani al potere le ragazze soffrono le conseguenze più gravi

GiornaleLORA : Afghanistan: Save the Children, ad un anno dalla presa di controllo del Paese da parte dei talebani -

... raccogliendo immondizia e pulendo le case invece di andare a scuola", ha affermato Chris Nyamandi, direttore dithe Children in. "Le ragazze sopportano il peso maggiore di questo ...the Children, che ha fornito alla famiglia di Parishad il sostegno economico necessario per affrontare la situazione, lavora indal 1976, rimanendo nel Paese anche durante periodi di ...Da quando i talebani hanno ripreso il controllo dell'Afghanistan nell'agosto 2021, Save the Children ha intensificato la sua risposta per sostenere il numero, in continua crescita, di minori vulnerabi ..."I talebani hanno preso il controllo del Paese il 15 agosto 2021, dopo il ritiro delle forze internazionali. Miliardi di dollari in aiuti internazionali sono stati annullati, le riserve di valuta este ...