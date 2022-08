Aboubakar Soumahoro e Ilaria Cucchi saranno i capilista di Europa verde e Sinistra Italiana | candidati anche nell’uninominale

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Lui è un sindacalista, impegnato da anni nella lotta contro lo sfruttamento dei braccianti e il caporalato. Lei è la protagonista della lunga battaglia che ha condotto alla verità e alle condanne per la morte del fratello Stefano.il 25 settembre nella lista di. Ad annunciarlo il segretario di Si, Nicola Fratoianni e il coportavoce diAngelo Bonelli nel corso di una conferenza stampa.nel proporzionale, ha confermato il leader dei Verdi, che non ...

Agenzia ANSA

