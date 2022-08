A Monreale 7 | 5 milioni dalla Regione per organo Duomo | strade | parcheggi e chiese

(Di mercoledì 10 agosto 2022)– Ancora altri importanti finanziamenti per, deliberatiGiunta di Governo regionale: quattro interventi molto rilevanti per la città. Ne dà notizia il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia. Si tratta della ristrutturazione dell’della cattedrale diper un milione e 100 mila euro, intervento atteso da tanti anni per tornare a (live.it)

Monreale Press

Il nuovo ospedale di San Gavino verso l'apertura dei cantieri. Il 12 agosto Ares consegnerà i lavori per la realizzazione della struttura finanziata per 68,4di euro. "Si tratta di un'opera fondamentale che il territorio attende da oltre vent'anni e che ora potrà finalmente diventare realtà. Daremo al Medio Campidano e ai sardi un ospedale moderno ...Risparmio energetico, quantificabile in oltre 2,5di kwh/anno, comporterà benefici anche ... renderemo più funzionale l'illuminazione pubblica di, con particolare riguardo al risparmio ... Pioggia di soldi su Monreale: 1,6 milioni per il restauro del complesso Guglielmo MONREALE, 9 agosto – Sono state pubblicate sul sito del PNRR Istruzione le risorse assegnate a ciascuna scuola con il piano di riparto nazionale basato sul numero delle classidi ciascuna scuola, con ...In arrivo le risorse stanziate con la Legge di bilancio e destinate alle attività artigiane, pari a 10 milioni di euro. La Giunta nel corso dell’ultima seduta ha approvato, su proposta dell’assessore ...