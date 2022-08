58 anni di matrimonio per Adriano Celentano e Claudia Mori | la dedica su Instagram

(Di mercoledì 10 agosto 2022)festeggiano 58di. Il Molleggiato condivide un post video e alcuni pensieri d’amore per la donna che è al suo fianco ormai da tutta la vita. Si scelsero come marito e moglie il 14 luglio 1964, optando per un orario decisamente fuori dal comune: le 3 del mattino. Lo fecero per avere un po’ di intimità e scoraggiare i fotografi a recarsi sul posto. Numerosi i reporter che li seguivano letteralmente da settimane nella speranza di intercettare il loro momento speciale. Sono trascorsi 58da quel momento e, seppur in ritardo rispetto alla data precisa,condivide il suo amore persui social. Lo fa attraverso un video su ...

PlanItalia : Happy, 23 anni, conduce un programma molto popolare in #Bangladesh ???? Radio Chilmari, dove condivide notizie e mess… - peterkama : Boniperti è quello che vi voleva tutti ammogliati nel più breve tempo possibile? CABRINI: «Sì, era convinto che il… - LIRRIVERENTE3 : Boniperti è quello che vi voleva tutti ammogliati nel più breve tempo possibile? CABRINI: «Sì, era convinto che il… - persempre_news : #10agosto #Adriano #Claudia #matrimonio #Musica Adriano Celentano, 84 anni, oggi ricorda sui social i 58 anni di m… - telodogratis : Celentano, la dedica d’amore per Claudia Mori dopo 58 anni di matrimonio -

La coppia di attori, infatti, sta insieme da ben venticinque, ha un figlio, Rocco, ed è unita indal 2010. Decenni non noccioline. Il dolore di Amendola: "Mia moglie è malata"Appropriatissimo in vista del. Caschetto con frangia: ispirazioni e prodotti guarda le ... campionessa italiana (anche) di caschetto Il 5 agosto ha compiuto 34e, per celebrare, ...Adriano Celentano dedica un video nei social alla moglie: di cosa si tratta Siamo la coppia più bella del mondo, e ci dispiace per gli altri.Federica Pellegrini sposerà Matteo Giunta a Venezia, in una location ancora segreta, ma il matrimonio non sarà il 27 agosto, come tutti pensavano. La Divina ha smentito la data che ...